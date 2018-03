O processo de venda de 49% do capital da Azores Airlines está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 18 de março de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para uma reportagem no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada com o título "Reclusos aprendem a ler e escrever".

"Venda de cimento sobe mas está longe dos anos bons" e "Beterraba pode ser alternativa na alimentação das vacas" são outros destaques do jornal.