Guterres agradece a Soares "por tanta entrega" ao PS e aos portugueses

O secretário-geral da ONU agradeceu ao antigo Presidente da República Mário Soares "tanta entrega ao país e aos portugueses através do Partido Socialista", numa mensagem escrita a seu pedido no livro de condolência na sede do PS.



"Obrigado Mário Soares por tanta entrega ao país e aos portugueses através do Partido Socialista", lê-se na mensagem à qual a Lusa teve acesso, transmitida por António Guterres no livro de condolências que está na sede nacional do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa. O secretário-geral da ONU considerou também que é entre socialistas que "a saudade é mais funda", uma vez que morreu o fundador do partido, "o amigo, o eterno militante número um" do partido, o "companheiro de tantas batalhas". Para António Guterres, o antigo chefe de Estado foi também o "protagonista maior do valor primeiro que nos guia - a liberdade!" "O falecimento de Mário Soares deixa-nos a todos uma enorme mágoa. Como declarei quando recebi a notícia, foi com profunda emoção e um agudo sentimento de perda que soube que Mário Soares já não estava fisicamente entre nós", continua a mensagem transmitida pelo antigo primeiro-ministro. Guterres salientou ainda que tem "assistido comovido às sentidas homenagens que têm sido prestadas a Mário Soares por parte de inúmeros concidadãos", iniciativas que "atestam bem quão querido, quão importante e quão marcante foi Mário Soares para o povo português". Numa mensagem direta para Mário Soares, António Guterres vincou: "O teu legado é também património nosso e a garantia de que permaneceremos sempre um partido de homens e mulheres livres que saberão honrar e defender os valores da democracia aos quais, com coragem, dedicaste toda a tua vida".