Gustavo Veloso vence quinta etapa da Volta a Portugal

O ciclista espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) venceu esta quarta-feira a quinta etapa da Volta a Portugal, impondo-se ao 'sprint' no alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde o colega e compatriota Raúl Alarcón conservou a liderança.





No final dos 179,6 quilómetros de percurso iniciado em Boticas (Vila Real), o vencedor da Volta de 2014 e 2015 foi o mais forte do grupo da frente, batendo o espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hispital de Loulé) e Daniel Mestre (Efapel), ambos creditados com o mesmo tempo do vencedor (4:37.56 horas).

Veloso deu à W52-FC Porto a quarta vitória na 79.ª edição da Volta, depois de um triunfo de Samuel Caldeira e dois de Alarcón, que cruzou a meta em nono, com o mesmo tempo. O alicantino continua a comandar, com 25 segundos de vantagem sobre o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) e 29 sobre Amaro Antunes (W52-FC Porto), enquanto Veloso sobe a quinto, a 35, mais um do que o também galego Alejandro Marque (Sporting-Tavira).

Na quinta-feira, a sexta etapa vai ligar Braga a Fafe, na distância de 182,7 quilómetros.