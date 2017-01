Guilherme Schettine reforça Santa Clara

O avançado brasileiro Guilherme Schettine vai reforçar o Santa Clara e será apresentado oficialmente na terça-feira, disse fonte da direção do clube da II Liga portuguesa de futebol.



O ponta de lança, de 21 anos, chega por empréstimo do Atlético Paranaense, da primeira divisão brasileira, e fica vinculado ao clube açoriano até ao final da época.

Formado no Atlético Paranaense, Guilherme jogou no Guaratinguetá e na Portuguesa por empréstimo do clube de Curitiba.

O Santa Clara continua ainda à procura de um outro ponta de lança para reforçar a equipa até ao encerramento do 'mercado', na terça-feira.

Segundo fonte da direção do clube açoriano, o Santa Clara deverá realizar 100 mil euros com a venda de jogadores em janeiro, nomeadamente com a transferência do avançado Batatinha e do defesa Vítor Massaia para o Desportivo de Chaves e de Mohamed Tubal, que está de regresso à Líbia.