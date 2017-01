Guilherme Figueiredo toma hoje posse como bastonário da Ordem dos Advogados

Guilherme Figueiredo toma hoje posse no cargo de bastonário da Ordem dos Advogados (OA), após ter obtido na segunda volta das eleições, a 06 de dezembro, 9.862 votos contra 9.193 da atual bastonária, Elina Fraga.



Além de Guilherme Figueiredo, tomam ainda hoje posse Luís Menezes Leitão, como presidente do Conselho Superior da OA, e Jorge Bacelar Gouveia, como presidente do Conselho Fiscal, bem como os novos membros do Conselho Superior, do Conselho Geral e do Conselho Fiscal, para o triénio 2017-2019.

A cerimónia realiza-se hoje à tarde no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, em Lisboa.

Na segunda volta das eleições para o bastonário da Ordem dos Advogados votaram 20.608 associados, tendo-se registado 1.344 votos brancos e 209 nulos.

A segunda volta das eleições foi disputada pela lista K, liderada por Elina Fraga, e pela lista H, encabeçada por Guilherme Figueiredo, que concorreu com o apoio do candidato à primeira volta das eleições de 18 de novembro Jerónimo Martins.

Na primeira volta, Elina Fraga foi a candidata mais votada, com 8.706 votos, tendo Guilherme Figueiredo conseguido 7.838 votos.

Ao contrário das eleições de 2014, no ato eleitoral para o triénio 2017-2019 não foi automaticamente eleito o candidato mais votado, já que os novos estatutos da Ordem dos Advogados subordinam a eleição do novo bastonário à obtenção de mais de 50% dos votos.