Guia Michelin anuncia hoje restaurantes distinguidos em Portugal e Espanha

A próxima edição do “guia vermelho” promete atribuição de mais estrelas – no total, haverá 275 estrelas, face às 249 atuais -, mas as boas notícias serão principalmente para Espanha, que espera “um ano excecional”, anunciou recentemente a diretora comercial da Michelin Travel Partner Espanha-Portugal, Mayte Carreño.

Já Portugal não deverá repetir o “triplo salto mortal” – como designou a responsável da Michelin – do ano passado, quando dois novos restaurantes ganharam duas estrelas (‘cozinha excelente, vale a pena o desvio’) e sete receberam a primeira estrela (‘muito bom na sua categoria’).

Os restaurantes portugueses terão em 2018 um ano “de consolidação”, o que Mayte Carreño considerou “uma boa notícia”.

Portugal tem, atualmente, cinco restaurantes com duas estrelas (Belcanto, Vila Joya, Ocean, The Yeatman e Il Gallo d'Oro) e 16 com uma estrela (Alma, Antiqvvm, Loco, Lab by Sergi Arola, Casa de Chá da Boa Nova, Henrique Leis, William, L’And Vineyards, Willie’s, Largo do Paço, Pedro Lemos, Fortaleza do Guincho, Eleven, São Gabriel, Bon Bon e Feitoria).

Não existe em Portugal nenhum estabelecimento português com três estrelas (‘cozinha de nível excecional, que justifica a viagem’).

A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2018 decorre hoje à noite num hotel em Guía de Isora (Tenerife, Canárias), com 500 convidados, entre os quais todos os ‘chefs’ com três e duas estrelas, muitos dos que têm uma estrela, alguns sem estrela, mas cujo restaurante é referenciado no guia e representantes dos Bib Gourmand.

O Guia Michelin Espanha e Portugal começou a realizar galas de apresentação em 2009 para celebrar os 100 anos do lançamento do primeiro guia da Península Ibérica, em 1910.

Desde então, o guia tem sido apresentado todos os anos em novembro, relativo à edição do ano seguinte.

A organização tem escolhido sempre cidades espanholas para esta cerimónia, que já decorreu em Madrid, Barcelona, Bilbao, Girona, Santiago de Compostela ou Marbella, entre outras, mas o Governo português já manifestou vontade de atrair este evento para Portugal.

Hoje à noite, o país será representado por uma responsável do Turismo de Portugal.