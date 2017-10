Grupos Oriental e Central dos Açores sob aviso laranja devido à chuva e trovoadas

Os grupos Oriental e Central dos Açores estão hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à previsão de chuva e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





De acordo com o IPMA, o grupo Oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria) está sob aviso laranja entre as 07:00 e as 18:00 de hoje devido à previsão de precipitação e trovoadas.

No grupo Central (ilhas da Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) há aviso laranja para precipitação e aviso amarelo para as trovoadas também até às 18:00 de hoje.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo é o terceiro da escala e revela uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje para o grupo Ocidental (ilhas das Flores e Corvo) períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros e vento sudoeste moderado a fresco com rajadas até 60 quilómetros por hora, rodando para oeste durante a noite.

No grupo Central prevê-se períodos de céu muito nublado, chuva e aguaceiros, que por vezes poderão ser fortes durante a madrugada, condições para a ocorrência de trovoada e vento sudoeste bonançoso a moderado.

Para o grupo Oriental a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e aguaceiros, que por vezes poderão ser fortes, condições para a ocorrência de trovoada e vento sudoeste moderado a fresco, soprando temporariamente muito fresco com rajadas até 80 quilómetros por hora em Santa Maria.

Na Horta (Faial) e em Angra do Heroísmo (Terceira) as temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 graus Celsius, em Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) entre 15 e 20 e em Ponta Delgada (Ilha de São Miguel) entre os 18 e os 21 graus.