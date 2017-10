Grupos central e oriental dos Açores sob aviso vermelho devido à chuva

Segundo o IPMA, o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob ‘Aviso Vermelho’ entre as 17h59 e as 23h59 de sábado devido à previsão de chuva forte.

O ‘Aviso Vermelho’, o mais grave de uma escala de quatro, é identificado pelo IPMA como uma situação meteorológica de risco extremo, devendo as pessoas acompanharem a evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da Proteção Civil.

O grupo oriental vai estar sob ‘Aviso Laranja’ entre as 11h59 e as 17h59 devido à chuva , passando a partir dessa hora a 'Aviso Vermelho', e entre as 11h59 de sábado e as 5h59 de domingo devido ao vento.

São Miguel e Santa Maria estão igualmente em situação de ‘Aviso Amarelo’ relativamente à agitação marítima, entre as 12h00 e as 06h00 de domingo, e à trovoada entre 11h59 e as 23h59 de sábado



O 'Aviso Laranja' refere-se a uma situação meteorológica “de risco moderado a elevado”, enquanto o 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave numa escala de quatro níveis, alerta para situações de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) o alerta vermelho para a precipitação vai vigorar entre as 11h59 e as 17h59 de sábado.



Já entre as 00h00 e as 12h00 de sábado vigora um alerta laranja de precipitação.

Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial estão em alerta amarelo de trovada entre as 00h00 e as 18h00 de sábado.