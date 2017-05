Grupo Oriental sob aviso laranja devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para o grupo Oriental dos Açores devido à precipitação forte, que será acompanhada de trovoadas.



De acordo com uma atualização do IPMA na sua página na internet, ocorrida cerca das 14:30, as ilhas do grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel) estarão sob aviso laranja até às 00:00, devido à precipitação.

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para o grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), também por causa de precipitação acompanhada de trovoadas, até às 00:00.

Contactada pela Lusa, fonte a Proteção Civil revelou que, no Nordeste (São Miguel), foi registada uma inundação na parte inferior de uma habitação, localizada na Estrada Regional - Ribeira dos Moinhos, estando a ocorrência já resolvida e a casa habitável.

No local estiveram duas viaturas e nove elementos do corpo de Bombeiros de Nordeste.

Alguns agueiros das estradas do Nordeste entupiram, mas a situação já se encontra em resolução, segundo a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações.

Duas habitações na Estrada 25 de Abril, na Praia da Vitória (Ilha Terceira), também tiveram pequenas inundações, entretanto já resolvidas, com a ajuda de duas viaturas e quatro elementos dos bombeiros locais.

O aviso laranja representa uma situação de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.