Grupo oriental em alerta devido ao furacão Ophelia

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu esta quinta-feira um aviso laranja para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, com previsão de precipitação e vento forte.

De acordo com o IPMA, a passagem a sueste (SE) do grupo oriental do furacao Ophelia deverá provocar precipitação forte e vento

com força de tempestade tropical. Verificar-se-à também agitação maritima forte.

Assim, entre as 12h00 de sábado e as 6h00 de domingo vai vigorar um alerta laranja de vento forte, prevendo-se vento médio superior a 65 km/h e rajadas até 100 km/h para S. Miguel e superior a 100 km/h em S. Maria com direção de sul (S) a rodar para norte (N).

Entre as 12h00 de sábado e as 00h00 de domingo vai vigorar um alerta laranja de precipitação forte.

Entre as 12h00 de sábado e as 6h00 de domingo vai vigorar ainda um alerta amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste (SW), passando a noroeste (NW).

Nos grupos ocidental e central, uma superfície frontal com atividade moderada a forte irá atingir esta área do arquipélago a partir da próxima madrugada, provocando precipitação forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Assim o grupo ocidental, estará em alerta amarelo entre as 3h00 e as 18h00 desta sexta-feira devido a precipitação e trovoada. E o grupo central em alerta laranja de precipitação forte e amarelo de trovoada entre 00h00 e as 18h00 de sábado.