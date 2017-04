Grupo oriental dos Açores sob aviso amarelo hoje e sexta-feira devido à chuva

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, no grupo oriental dos Açores, vão estar hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o Instituto, o grupo oriental dos Açores vai estar sob aviso amarelo entre as 21:00 horas locais (22:00 em Lisboa) de hoje e as 11:00 (12:00 em Lisboa) de sexta-feira devido à previsão de chuva pontualmente forte e por vezes acompanhada de trovoada. O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para hoje no grupo ocidental (Flores e Corvo) períodos de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros em geral fracos e vento nordeste fraco a bonançoso, tornando-se moderado para o fim do dia. Para o grupo central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) prevê-se períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto na Terceira. Estão também previstos aguaceiros especialmente na madrugada e manhã e na Terceira períodos de chuva para a noite e vento sudoeste moderado, enfraquecendo. Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão previstos períodos de céu muito nublado com boas abertas, tornando-se encoberto, chuva que poderá ser pontualmente forte para a noite e vento sudoeste bonançoso a moderado.