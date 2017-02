Grupo oriental dos Açores sob aviso amarelo devido ao vento forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para as duas ilhas do grupo oriental dos Açores, devido à previsão de vento forte, cujas rajadas podem atingir 90 quilómetros por hora.



O comunicado do IPMA informa que o aviso amarelo para vento forte nas ilhas de São Miguel e Santa Maria vigora até às 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

O aumento da intensidade do vento deve-se a uma “superfície frontal com ondulações”, adianta o aviso do IPMA.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido às condições meteorológicas, a Atlânticoline, a empresa pública responsável pelo transporte marítimo de passageiros e viaturas no arquipélago, alterou hoje as escalas previstas para esta tarde no porto de São Roque do Pico, desviando-as para a Madalena, também na ilha do Pico, no grupo central dos Açores.

“A ondulação de noroeste atinge os cinco metros de altura [no porto de São Roque do Pico]”, justifica a Atlânticoline, num comunicado publicado na página da empresa na rede social Facebook.

Quanto às ligações aéreas da SATA Air Açores, que realiza ligações entre as nove ilhas, o porta-voz da empresa, António Portugal, referiu que foi hoje cancelado um voo, com origem em Ponta Delgada (São Miguel) e destino às ilhas das Flores e Corvo, deixando em terra cerca de 65 passageiros.

António Portugal adiantou ainda à agência Lusa que os passageiros hoje afetados serão reacomodados em voos programados para sábado.