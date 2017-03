Grupo ocidental com aviso de mau tempo

Onze distritos do continente e as ilhas do grupo ocidental dos Açores estão sob aviso amarelo de mau tempo, com chuva, granizo e neve, segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O distrito da Guarda está sob aviso amarelo até ao final do dia de domingo por causa da possibilidade de queda de neve acima dos mil metros de altitude. Os restantes distritos estão sob o mesmo aviso com previsão de aguaceiros, por vezes fortes, em alguns casos acompanhados de queda de granizo e trovoadas. Nos distritos de Setúbel, Beja e Faro acrescenta-se a previsão de ventos fortes, de quadrante sul, que podem atingir os 90 quilómetros por hora. O aviso amarelo é o segundo numa escala de quatro e indica "situações de risco para determinadas atividades". Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Braga, Vila Real e Viana do Castelo escapam a este aviso do IPMA. Nos Açores, mantém-se o aviso amarelo para o grupo ocidental, com previsão de chuva, pontualmente forte, até às 23:00 de hoje.