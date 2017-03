Grupo Folclórico da Relva integra Conselho Internacional de Festivais de Folclore

O Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva passa a integrar o Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore (CIOFF), organismo reconhecido pela UNESCO e ativo em mais de 80 países nos cinco continentes, foi hoje anunciado.



Segundo uma nota do Grupo Folclórico, que realiza em agosto a XXV edição da Mostra Folclórica do Atlântico, a integração no CIOFF vem contribuir para a preservação e divulgação do folclore e etnografia dos Açores, especificamente da ilha de São Miguel.

Para esta admissão à organização internacional, "muito contribuiu o vasto palmarés do Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva", que ao longo dos seus 40 anos de existência tem participado em festivais nacionais e internacionais de folclore e realizado "uma recolha exaustiva dos trajes tradicionais da ilha de São Miguel, dos quais é fiel depositário e os usa nas suas atuações, bem como o recuperar do Cantar às Estrelas na freguesia da Relva, adianta a nota.