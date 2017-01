Grupo de empresários quer investir 6 ME na construção de um hotel no Pico

Um grupo de empresários do Faial, liderado pelo presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, pretende construir um hotel na ilha do Pico, obra estimada em seis milhões de euros.



À agência Lusa, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Horta, Carlos Morais, explicou que o objetivo é que a nova unidade hoteleira, a construir na zona da Areia Larga, concelho da Madalena, tenha quatro estrelas e 83 quartos, com vista para a montanha do Pico e também para a ilha vizinha do Faial.

"Andamos a trabalhar neste projeto há mais de um ano e meio", referiu Carlos Morais, considerando existir "esta carência" de mais uma unidade hoteleira no Pico, atendendo à "atual situação que o turismo vive nos Açores e, em particular, nas ilhas do Triângulo", Faial, Pico e São Jorge.

O projeto para a construção da nova unidade hoteleira é entregue hoje na Câmara Municipal da Madalena, que terá agora de analisar o documento e solicitar pareceres a várias entidades públicas, com vista à sua aprovação e eventual financiamento.

"Pretendíamos, numa fase inicial, que o hotel abrisse em julho de 2018. Já estamos em janeiro de 2017 e julgo que não teremos hotel antes de 2019", adiantou o empresário.

Além de presidir à Câmara do Comércio da Horta, Carlos Morais é proprietário de uma agência de viagens, uma empresa de transporte coletivo de passageiros e gere um hotel no Faial.

A ilha do Pico, com quase 450 quilómetros quadrados, é a segunda maior em área dos Açores, depois de São Miguel, e tem cerca de 14.200 habitantes. Aqui situa-se o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros de altitude.

Nesta ilha, com três municípios, Madalena, São Roque e Lajes, desde 2004 a paisagem da cultura da vinha é Património Mundial da Unesco -- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.