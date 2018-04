Grupo de biólogos quer mostrar a "riqueza enorme" de cetáceos no mar português

“Queremos esclarecer que há uma riqueza enorme em termos de cetáceos. Todos sabem que os Açores são uma zona importante, mas quase ninguém sabe que o continente também é muito importante em termos de baleias e golfinhos”, disse à Lusa o biólogo marinho Pedro Finamore, principal investigador do projeto.

A ideia, explicou, é criar um atlas dos cetáceos em Portugal, que mostre quais as espécies presentes nas águas portuguesas junto ao continente, como se comportam e quais as regiões onde há mais populações. “São dados que não existem e que têm um enorme valor científico, económico e ambiental”, disse.

O investigador disse à Lusa que pretende desenvolver o projeto nos próximos dois anos ao longo de toda a costa de Portugal continental até 25 milhas (cerca 40 quilómetros) ao largo, contando, além de uma equipa de biólogos, com a colaboração do Instituto Politécnico de Leiria e da Câmara Municipal de Esposende (com uma das maiores áreas marinhas protegidas) e o apoio de dois investigadores convidados, do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa.

A iniciativa candidatou-se a um apoio do Fundo Azul, que financia a economia do mar através do programa Portugal 2020, e é também apoiada pela empresa de energia Galp.

Os investigadores, disse Pedro Finamore, vão percorrer sistematicamente, num veleiro, toda a costa portuguesa, dividida em quatro blocos e que será sujeita a um “varrimento continuo”.

“É algo que nunca foi feito. Há poucos estudos, locais ou regionais e normalmente feitos durante o verão”, disse Finamore, explicando que as 25 milhas são suficientemente extensas para apanhar “o talude da plataforma continental”, a partir do qual começa o oceano profundo, onde “há uma grande concentração de biodiversidade”.