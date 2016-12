Greve nos aeroportos é hoje decidida após conversações com Governo

A greve do handling (assistência em terra) e da segurança nos aeroportos, marcada para a próxima semana, será hoje decidida em plenário de trabalhadores, numa altura em que serão apresentados os compromissos assumidos pelo Governo.



O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Governo estiveram reunidos na sexta-feira numa longa maratona negocial - que começou de manhã e se prolongou até ao final da tarde - relativa às reivindicações dos trabalhadores do 'handling' e da segurança nos aeroportos.

De acordo com o coordenador do Sitava Fernando Henriques, foram assumidos pelo Governo, representado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, "um conjunto de compromissos" que serão apresentados aos trabalhadores no plenário de hoje.

Em cima da mesa estiveram as reivindicações dos trabalhadores das empresas de 'handling' Groundforce e Portway, que contestam o licenciamento, alegando ser ilegal, da Groundlink e da Ryanair, mas também as pretensões dos trabalhadores das empresas de segurança, Prosegur e Securitas, em negociações para um novo Contrato Coletivo de Trabalho com a Associação de Empresas de Segurança.

Fernando Henriques recusou a possibilidade de tais compromissos levarem à desconvocação dos pré-avisos de greve para a semana entre o Natal e o Ano Novo, referindo que só hoje será tomada uma decisão em plenário de trabalhadores.

A greve dos trabalhadores da Prosegur e da Securitas está convocada para 27, 28 e 29 de dezembro e a dos trabalhadores da Groundforce e da Portway para 28, 29 e 30 de dezembro.

A ANA - Aeroportos de Portugal informou que as greves deverão causar constrangimentos nos aeroportos e pediu aos passageiros para chegarem com antecedência e de preferência com bagagem de porão.

Já a Groundforce recomendou aos passageiros que transportem o mínimo de bagagem possível, de forma a minimizar os inconvenientes da greve.

Também as companhias aéreas manifestaram preocupação com o impacto que os protestos terão na semana entre o Natal e Ano Novo, um dos períodos de 'pico' de procura na aviação comercial.