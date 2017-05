A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que a greve dos tripulantes de cabine da Azores Airlines e da SATA Air Açores está a registar uma adesão de cem por cento, juntando-se os efeitos do mau tempo.



"Tempos de espera para cirurgia preocupam", "SMAS vão mudar conduta que causou buracos", "Governo vai apoiar setor agrícola com mais de 5 ME" e "Quinta Taça Açores consecutiva para o CPSC" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.