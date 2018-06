Greve dos técnicos de diagnóstico cancela exames em Ponta Delgada

As mais lidas

Quanto ao Centro de Saúde de Ponta Delgada, que funciona perto do Hospital, a greve não está a provocar constrangimentos, segundo afirmaram utentes entrevistados pela Lusa.

“Desconhecia ser greve, mas quando cheguei ao hospital fiquei com receio de ter a minha consulta cancelada”, sublinhou.

“Não sabia que hoje era greve e vim em vão”, disse à agência Lusa Maria Carolina, que lamentou ter-se deslocado da freguesia de São Roque, também no concelho de Ponta Delgada, até ao Hospital do Divino Espírito Santo, para realizar análises que foram canceladas.

A greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica está a provocar o cancelamento de vários exames no Hospital de Ponta Delgada, a maior unidade de saúde dos Açores, afetando particularmente a realização de análises e radiografias, afirmaram utentes.

