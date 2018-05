Greve de marinheiros da Atlânticoline é de 100%

"A adesão à greve está a 100% por parte de uma única classe, esta greve está a ser reivindicada por uma classe que é a classe de marinheiros e portanto aquilo que se verifica é que de facto eles conseguem parar uma empresa", admitiu Carlos Faias, garantindo que "o restante pessoal" da empresa está a trabalhar. O presidente do conselho de administração da empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores explicou que foram desenvolvidos "todos os esforços para tentar chegar a um acordo" com o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP). "O sindicato rejeitou aquelas que eram as nossas propostas, aliás o sindicato foi tendo até uma atitude de exigências contínuas, ou seja, definiam determinado valor, determinado patamar e quando nós atingíamos esse valor, a seguir vinha com outras reivindicações, e por isso não foi efetivamente possível chegar a acordo", disse. Carlos Faias garantiu que a empresa estava disposta a chegar a "aumentos salariais na ordem dos 12,5%", acedendo às exigências dos sindicalistas mas surgiram "novas razões" para a recusa do sindicato. "Já não eram os valores que estavam em causa, mas era o facto de não aceitarem a avaliação de desempenho como sendo a base do sistema de progressão de carreira e portanto essa do nosso lado foi uma reivindicação que esteve sempre desde que nos apresentamos para fazer a revisão do acordo de empresa ", sublinhou. O responsável admitiu que só estará aberto "a novas negociações" desde que sejam retirados os pré-avisos de greve, realçando que a proposta que estava em cima da mesa "caiu". "Se até ao dia de hoje (domingo) em que já estamos em serviços mínimos, tivéssemos de alguma forma conseguido parar a greve, travar a greve, estávamos dispostos a chegar até aquilo que tinham sido as nossas propostas. Neste momento, não foi possível chegar e já estamos em serviços mínimos, obviamente que estamos a conseguir responder áquilo que são as necessidades sociais impreteríveis mas há outras que vão ficar afetadas e portanto cai por base aquilo que eram as premissas da nossa proposta", disse. A Atlânticoline está assim a cumprir os serviços mínimos fixados pelo Tribunal Arbitral com a realização, na linha azul, de duas viagens diárias Horta/Madalena/Horta às 7h30 e 17h15 e uma terceira ligação às 20:15 nos dias em que existe esta ligação. Na linha verde, que assegura a ligação entre Horta, Madalena e Velas, será feita apenas uma viagem diárias com partida da cidade da Horta às 18h45. Contactado pela a Agência Lusa, o SIMAMEVIP recusou para já prestar quaisquer esclarecimentos referindo que os sindicalistas estão reunidos e a trabalhar numa contraproposta que será apresentada à Atlânticoline. Os trabalhadores reclamam aumentos salariais sendo que o dirigente sindical Clarimundo Batista, em declarações à agência Lusa, lembrava que os marinheiros que "auferem somente 690.10 euros mensais" estão "há dez anos sem qualquer aumento" salarial. O pré-aviso lançado pelo sindicato inclui, cirurgicamente, as Festas do Espírito Santo (20 a 23 de maio), a Semana Cultural das Velas (05 a 08 de julho), as Festas da Madalena (20 a 22 de julho), o Cais Agosto (27 a 29 de julho), as Festas do Senhor Bom Jesus Milagroso (06 de agosto) e a Semana do Mar (10 a 12 de agosto), num total de 18 dias de greve.