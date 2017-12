Grandes nomes da música açoriana juntam-se em concerto solidário por Paulão

O baterista Paulo Rosa Martins, conhecido no meio musical como Paulão, enfrenta um quadro clínico complicado e este evento solidário visa justamente a angariação de um fundo financeiro que lhe permita suavizar as despesas do processo de reabilitação a que terá de ser sujeito no futuro.





Quem decidir marcar presença terá a oportunidade de ver 19 projetos e cerca de 50 músicos a subirem ao palco do Teatro Micaelense. Estará igualmente a contribuir para auxiliar um músico que fez dos Açores a sua casa há duas décadas e que nunca se negou a emprestar o seu talento a eventos de natureza solidária.