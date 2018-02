Grande Rota dos Baleeiros na categoria descoberta do circuito mundial de ‘ultra-trail’

A corrida Grande Rota dos Baleeiros, disputada na ilha do Faial, nos Açores, integrou a categoria de descoberta do circuito mundial de ‘ultra-trail’.

A prova faialense de 125 quilómetros e cerca de 5.000 metros de desnível positivo, cuja segunda edição vai ser disputada em 25 e 26 de maio, consta no lote de cinco ‘discovery races’, juntamente com duas na China, uma na Finlândia e outra na Polónia. A prova foi oficialmente integrada no circuito mundial recentemente, numa cerimónia que teve lugar em Hong Kong.

Estas cinco corridas constam na ‘antecâmara’ do circuito competitivo, no qual o Madeira Island Ultra Trail (MIUT), a disputar em 28 de abril, é o único representante português entre as 21 provas.

“É uma homenagem que fazemos aos baleeiros e ao património cultural que nos deixaram. As nossas provas não percorrem apenas trilhos, contam histórias e permitem reviver essas histórias. São uma experiência que une desporto, com turismo e tradição. Esta nomeação posiciona-nos a um nível internacional de forma distintiva face às restantes provas do campeonato nacional. A Madeira já fazia parte do circuito mundial e agora também nos Açores, na ilha do Faial, se iguala em promoção e projeção nacional através do ‘ultra-trail’“, afirmou Mário Leal, diretor da Grande Rota dos Baleeiros, integrada no programa da prova Azores Trail Run.

A segunda edição da Grande Rota dos Baleeiros percorre 125 km pelos trilhos faialenses e conta com cerca de 50 inscritos, depois de a prova inaugural, em 2017, ter sido disputada por quase 30.

Esta prova inicia-se no porto baleeiro do Salão, passando por Porto do Comprido, a maior estação baleeira dos Açores até 1957, ano de erupção do Vulcão dos Capelinhos, pelo complexo baleeiro das Angústias, e pelos varadouros baleeiros dos Cedros, do Varadouro e da Ribeirinha.

O programa da Azores Trail Run vai decorrer em 25 e 26 de maio, com provas de várias distâncias (25, 42 e 65 quilómetros), assim como o quilómetro vertical na montanha do Pico.