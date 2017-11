Governo vai reforçar apoios para projetos das associações juvenis

“Temos vindo e continuaremos a reforçar os apoios às associações de juventude, que desenvolvem um trabalho extraordinário, do qual nos orgulhamos de ser parceiros”, frisou Lúcio Rodrigues, que falava quinta-feira no final de um encontro com o Grupo de Jovens da Silveira, nas Lajes do Pico, citado em nota do executivo regional.

Lúcio Rodrigues destacou ainda o papel das associações juvenis enquanto “ativos fundamentais” para a implementação de políticas de juventude nos Açores.

Para o Diretor Regional, a “proximidade e o diálogo permanente constituem-se como a melhor via para a obtenção de resultados positivos na implementação de políticas de juventude nos Açores”.

Lúcio Rodrigues salientou que o Governo dos Açores, através da Direção Regional da Juventude, está a “preparar um processo de auscultação e discussão pública do diploma legal que enquadra o regime de apoio às políticas de juventude na Região”, que “deverá decorrer nos próximos meses, em articulação com as associações juvenis”.

“As atividades promovidas pelo Governo dos Açores envolvem todos os anos milhares de jovens, seja em programas como o OTL Jovem, os campos de férias, os programas de estágio e aquelas que são dinamizadas pelas associações juvenis da Região", afirmou o Diretor Regional.

Lúcio Rodrigues frisou que estas atividades "envolvem muitos milhares de jovens que valorizam os seus percursos, a sua aprendizagem e a sua preparação para estarem mais comprometidos com o futuro dos Açores".

"O nosso objetivo último é o reforço da empregabilidade, da qualificação profissional e da participação cívica dos jovens e é para isso que trabalhamos todos os dias”, assegurou o Diretor Regional.