Governo vai aumentar o apoio a projetos das associações juvenis

De acordo com nota do executivo regional, Berto Messias falava na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Comissão Nacional da UNESCO e a AJITER - Associação de Jovens da Ilha Terceira para a criação do centro 'Jovem Insula', que ficará localizado em São Bento, Angra do Heroísmo.

Na ocasião, o Secretário Regional desafiou a Comissão Nacional da UNESCO a “realizar o seu encontro nacional na ilha Terceira em 2018” e relembrou a orientação estratégica do Governo dos Açores em apoiar iniciativas que “promovam mais empregabilidade, mais qualificação e mais participação cívica”.

“Este tipo de parcerias entre associações locais e entidades como a UNESCO cumpre bem esse objetivo”, frisou.

Na sua intervenção, Berto Messias destacou o contributo que a AJITER tem dado na concretização das políticas de juventude definidas pelo Governo dos Açores, salientando que esta associação “construiu, ao longo de 15 anos, um património de credibilidade, de competência e de afirmação da juventude Terceirense e Açoriana de forma ímpar”, constituindo-se como uma referência para as associações juvenis.

Berto Messias saudou a AJITER por “nunca se ter fechado sobre si própria” e por ter “optado frequentemente por criar parcerias externas, por estar sempre a par do que se passa nos centros de decisão europeus, em Bruxelas, e de integrar parcerias comunitárias que tragam mais-valias para a juventude Açoriana”.

No Centro UNESCO Jovem Insula serão desenvolvidas atividades direcionadas para os jovens, no sentido de contribuir para a promoção do exercício de uma cidadania mais consciente e mais participativa em torno das questões da educação.

Este centro será parceiro da comunidade educativa, visando a inclusão social e a plena inserção e participação na vida da comunidade, desenvolvendo materiais pedagógicos potenciadores da cidadania e participação jovem, programas de formação nas áreas da educação não formal, seminários, reuniões e exposições