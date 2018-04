Governo Regional valoriza papel de coesão regional do cartão Interjovem

O Governo dos Açores valorizou esta segunda-feira o papel do cartão Interjovem, um "importante passaporte para a mobilidade juvenil", enquanto um "forte instrumento de coesão regional" do arquipélago.

"O Governo Regional pretende que os jovens açorianos, que vão construir aquilo que serão os Açores nos próximos 50 anos, sejam cada vez mais conhecedores da realidade de cada uma das nossas ilhas e, consequentemente, estejam melhor informados e mais predispostos a perceber e a ser solidários no processo de construção de uns Açores unidos e coesos enquanto região", sustentou o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Berto Messias.

O governante falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, na apresentação do Cartão Interjovem 2018, e em nota enviada posteriormente às redações, é realçada que a mobilidade interna contraria "possíveis divisionismos, que serão sempre negativos para o projeto de desenvolvimento regional equilibrado e sustentável dos Açores".

"Quanto maior for a mobilidade juvenil dentro das ilhas dos Açores, mais unida e mais coesa será a região no futuro. O jovem que se desloque por várias vezes a outras ilhas tem outra perceção dessa ilha, tem outro conhecimento da realidade dessa ilha e, naturalmente, estará mais predisposto a perceber as caraterísticas muito próprias de cada uma das ilhas", prosseguiu Berto Messias.

O cartão Interjovem tem agora a validade de um ano a partir da sua aquisição e é comercializado ao preço de 40 euros, tendo como público-alvo os jovens dos 13 aos 30 anos.

O executivo açoriano diz ainda que o cartão deste ano, além de passar a ser disponibilizado para compra através de aplicação para 'smartphone', garante também descontos ao nível das passagens aéreas e das acessibilidades marítimas, descontos em estadias na rede de pousadas de juventude, acesso gratuito aos centros interpretativos, aos museus e aos parques naturais da região, bem como um conjunto de descontos em parceiros de diversos setores.