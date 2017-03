Governo Regional subsidia equipamentos no valor de 165 mil euros

A Direção Regional da Energia dos Açores, através do programa Proenergia, subsidiou 267 equipamentos em 2017, no valor de 165 mil euros, contribuindo para uma "maior consciencialização" da importância do recurso a energias renováveis.



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, a ilha com maior representatividade foi São Miguel, com 60% do montante do apoio concedido, seguindo-se Terceira, com 24%, e Faial, com 6%.

Os equipamentos com maior número de candidaturas a apoio foram as bombas de calor (48%), recuperadores de calor (36%) e os sistemas solares térmicos (14%), sendo os recuperadores de calor os que mais contribuíram para a redução de emissões de dióxido de carbono.