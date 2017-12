Governo Regional revê plano de requalificação do Cais Comercial da Horta

Após a reunião do passado dia 22 de novembro com a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, a Comissão Municipal dos Assuntos do Mar, presidida por José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, considera “positiva a abertura do Governo Regional em rever e avaliar a empreitada para a requalificação do Cais Comercial da Horta”.

Assim, de acordo com uma nota de imprensa da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva considerou que “estão reunidas condições para aproveitar o investimento alocado de 14 milhões de euros para investimentos no Porto, em melhoramentos imediatos, sobretudo ao nível de operacionalidade".



Segundo a mesma fonte, o autarca e presidente da Comissão Municipal dos Assuntos do Mar refere então ser importante “que a intervenção preveja a necessária reorganização das áreas afetas às empresas marítimo-turísticas, pescas, área comercial, desporto náutico e ligação com a Marina Norte”, alertando ainda para o facto de “não poder, nem dever ser admitida nenhuma intervenção que introduza agitação acrescida no Porto Comercial e, sobretudo, na Marina Norte”.

À margem da referida reunião, José Leonardo Silva referiu também que “devem ser reavaliadas as questões de ordenamento do plano de água, bem como os problemas ligados à movimentação de águas no interior do Porto da Horta, tendo presente uma avaliação às condições atuais”, reforçando ainda a vontade que o atual projeto "não seja abandonado mas sim reequacionado em função dos investimentos que consideramos estarem em condições de serem promovidos”.