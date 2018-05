Governo Regional reafirma aposta na dotação tecnológica do parque escolar

O secretário regional da Educação e Cultura reafirmou esta terça-feira, na Ribeira Grande, que as escolas dos Açores serão dotadas com os meios informáticos necessários até que estes equipamentos se transformem numa “ferramenta tão vulgar como o papel ou o lápis”.

Avelino Meneses, que falava na assinatura de um aditamento à Carta Compromisso celebrada entre a Fundação Portugal Telecom e a SREC, no âmbito do projeto 'Todos Juntos Podemos Ler, Açores', salientou, citado por uma nota de imprensa do Gabinte de Apoio à Comunicação Social (GACS), que algumas das escolas do arquipélago “não estão ainda" dotadas dos meios tecnológicos “indispensáveis ao exercício de uma lecionação de vanguarda”.

Por essa razão, o Governo dos Açores deu início, no ano letivo de 2017/2018, a um processo de “disponibilização” de meios informáticos às unidades orgânicas “mais carenciadas”, nomeadamente às escolas básicas e secundárias de Santa Maria, das Flores e do Corvo.

O titular da pasta da Educação considerou ainda que estão reunidas as condições para prosseguir com este projeto no ano letivo 2018/2019, contemplando as escolas básicas e secundárias da Graciosa, da Povoação e do Nordeste.