Governo Regional promove formação em línguas para inscritos nas agências de emprego

Numa nota enviada às redações, o executivo regional explica que a primeira fase da formação decorre nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, com 141 formandos, dos quais 118 frequentam Inglês e 23 Alemão.

"A iniciativa, tendo em consideração um mercado de trabalho cada vez mais exigente e o facto de o domínio de uma língua estrangeira ser um fator importante na obtenção de um emprego, pretende dotar os formandos de condições para a utilização adequada de uma língua estrangeira no desempenho de uma série de atividades, com especial incidência na área turística", lê-se na nota.

Estas ações variam entre as 200 horas, no caso do Inglês, e as 300 horas, no Alemão, e os percursos formativos foram construídos com base em Unidades de Formação de Curta Duração do Catálogo Nacional de Qualificações.

Os formandos que frequentam Alemão terminam a sua formação em junho, enquanto os de Inglês finalizam o curso este mês, coincidindo com o início da época alta em termos de ofertas de emprego.