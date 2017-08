Governo Regional promove cursos de guias de parques naturais

A iniciativa visa "a promoção do património natural, bem como a qualificação dos recursos humanos e dos serviços prestados aos visitantes das áreas protegidas, numa perspetiva de gestão sustentável do território e de valorização do turismo de natureza", informa uma nota de imprensa do executivo regional.

Segundo a mesma nota, as inscrições podem ser feitas até 10 de setembro e os cursos certificam profissionais para acompanhar e guiar grupos de visitantes às áreas protegidas e para a interpretação ambiental e cultural do meio envolvente.