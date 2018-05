Governo Regional promove ações de sensibilização sobre “Investir nos Açores”

O Governo Regional, através da Vice-Presidência, promove na próxima semana, nas ilhas do Faial e do Pico, a realização de ações de sensibilização sobre o tema “Investir nos Açores”.

A primeira ação realiza-se segunda-feira, 14 de maio, pelas 9h00, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, enquanto a segunda terá lugar, no dia seguinte, à mesma hora, na Associação Comercial Industrial da Ilha do Pico, na Madalena.



Esta iniciativa, que resulta de uma parceria com a CRESAÇOR, visa a divulgação dos incentivos atualmente disponíveis, destinando-se às empresas e aos empresários açorianos.



O Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial Competir+, o Regime de Apoio ao Microcrédito Bancário, o Programa de Apoio à Revitalização das Lojas nos Centros Urbanos, os programas dirigidos a desempregados e os apoios à contratação são temas que estarão em debate no âmbito de mais esta ação de sensibilização.



A iniciativa “Investir nos Açores”, para além da divulgação do Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento do Artesanato dos Açores e da apresentação da Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores, envolve também a apresentação de casos de negócio de sucesso na Região.