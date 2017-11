Governo Regional lança novo concurso para projetos de investigação científica de 3,3 ME

O Governo dos Açores vai lançar em 2018 um novo concurso para apoio a projetos de investigação científica, no valor de 3,3 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

“Vamos lançar um novo concurso para apresentação de projetos de investigação científica, a partir de janeiro, e será aberto um período de candidaturas durante 45 dias”, disse Gui Menezes, que hoje visitou o Centro de Humanidades da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.



Segundo Gui Menezes, este concurso é semelhante ao de 2015, no qual foram financiados 22 projetos de investigação, desencadeando a contratação de 34 pessoas.

“Este novo concurso tem algumas alterações, desde logo no seu valor, que passa de 2,9 milhões de euros para 3,3 milhões, já contando com a comparticipação regional”, referiu o governante, explicando que “o valor individual de cada projeto pode atingir 180 mil euros”, quando no anterior “era só de 150 mil euros”.

Gui Menezes destacou que foi introduzida a “obrigatoriedade de contratar um doutorado em cada um dos projetos”, contratação por 24 meses, contribuindo para a promoção do emprego científico.

“Também vamos introduzir algumas alterações em termos da avaliação dos projetos e da sua seriação, mas isso são aspetos mais administrativos que visam garantir que há um maior equilíbrio e não há discrepâncias na avaliação dos projetos”, justificou.

O secretário regional esclareceu que os projetos a candidatar são nas áreas que “estão definidas na estratégia de especialização” que os Açores definiram - o mar, pescas, agricultura e o turismo.

Gui Menezes disse acreditar que “o número de projetos a aprovar será semelhante” ao do concurso anterior, na ordem “dos 20 e tal projetos que serão avaliados e financiados nos próximos três anos”.