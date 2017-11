Governo Regional lança concurso para obras na Secundária das Flores

Esta empreitada, que deverá ser executada num prazo máximo de sete meses, tem um preço base de 495 mil euros.

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), os trabalhos a realizar incluem, essencialmente, intervenções ao nível das coberturas dos corpos A, B e D do estabelecimento de ensino, mas também em vãos, paredes, tetos e vedações, além de impermeabilizações e revestimentos em geral.