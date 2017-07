Governo Regional investe 680 mil euros em habitação

A Secretaria Regional da Solidariedade Social dos Açores adjudicou três empreitadas na sequência de procedimentos de ajuste direto para a construção de duas habitações e requalificação de outra, propriedade da região, na ilha de São Miguel.



"Estas empreitadas referem-se à construção de uma moradia na freguesia de Água de Pau, no concelho da Lagoa, e de outra na freguesia de São Roque, no concelho de Ponta Delgada, assim como à reabilitação de uma moradia na freguesia da Ribeira Quente, no concelho da Povoação", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano, explicando que as obras representam um investimento de 210 mil euros.

A tutela procedeu ainda ao envio de convites a empresas regionais para a empreitada de construção de habitações nos concelhos de Ponta Delgada, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores e Velas, num investimento global superior a 470 mil euros.