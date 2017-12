Governo Regional publica repartição das quotas de goraz para 2018

O documento informa ainda que "nas restantes ilhas, a gestão das capturas será feita de forma mista", com algumas embarcações a decidirem pescar ‘para o monte’ e outras a realizarem a gestão individual da quota que lhes foi atribuída.

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, citado por uma nota de imprensa do Governo Regional, defendeu que “o modelo de gestão trimestral e a repartição por embarcação estão a dar resultados positivos”, elogiando o “papel ativo” que as associações de pesca tiveram na forma de gestão da quota do goraz nas respetivas ilhas.

Gui Menezes salientou que a gestão da quota individual, ou seja, por embarcação, “permite que o armador passe a gerir a sua quota e decida sobre a forma como entende capturar goraz ao longo do ano”.

“O modelo de gestão individual permite que cada armador seja mais autónomo na forma de gerir o volume potencial de capturas que lhe foi atribuído, optando pela altura do ano em que prefere pescar esta espécie, otimizando o seu rendimento”, salientou ainda.

A quota atribuída a cada embarcação continua a não poder ultrapassar 2 por cento da possibilidade de pesca anual da Região.