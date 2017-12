Governo regional enaltece crescimento de 50% em projetos de investimento privado

O Governo açoriano enalteceu esta quinta-feira o que diz ser um crescimento de 50% em "novos projetos de financiamento privado" no arquipélago, sustentando que em nove meses foram apresentados novos projetos "num valor superior a 100 milhões de euros".

"No âmbito dos sistemas de incentivos, só entre março e novembro entraram mais de 100 milhões de euros de novos projetos de investimento privado, o que representa um crescimento de 50% em apenas noves meses, face ao valor que existia desde o início do Competir+ [sistema de incentivos para a competitividade empresarial]", assinalou o vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila.

Em nota divulgada pelo executivo açoriano, Sérgio Ávila, também responsável pela pasta da Competitividade Empresarial, assinala que o "reforço de confiança irá gerar impactos positivos no crescimento económico e na criação de mais e melhor emprego" nos Açores.

O governante advoga ainda que as empresas e os trabalhadores açorianos são os protagonistas do "clima de confiança e de crescimento" registados na região.

Esta quinta-feira foi lançada em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, a revista "100 Maiores Empresas dos Açores 2016", que destaca as maiores e melhores entidades da região, bem como os melhores projetos de investimento e gestores dos Açores.