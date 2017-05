Governo Regional dos Açores concede tolerância de ponto a 12 de maio

O presidente do Governo Regional dos Açores "vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública regional" no próximo dia 12 de maio, por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal, anunciou hoje o executivo açoriano.



A nota enviada às redações, através do Gabinete de Apoio à comunicação social do Governo Regional dos Açores (GACS), baseia-se num" despacho de Vasco Cordeiro para a concessão de tolerância de ponto na Região Autónoma dos Açores".

Segundo o GACS, o presidente do executivo açoriano lembra, nesse mesmo despacho, idêntica decisão "aquando de anteriores visitas papais ao país, nomeadamente nos casos das visitas de João Paulo II e Bento XVI".

Vasco Cordeiro ressalvou ainda, no mesmo documento, a "importância de que se reveste, quer a visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco, quer as celebrações religiosas do Centenário de Fátima".

"Face ao referido anteriormente, entende-se justificado e adequado criar as condições que permitam aos Açorianos que, assim o entenderem, deslocarem-se a Fátima para participarem nessas celebrações", lê-se no despacho do presidente do Governo Regional dos Açores.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.

Os anteriores papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).