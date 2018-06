Governo Regional concede aval à Saudaçor no valor de 65 milhões de euros

As mais lidas

A credibilidade e o equilíbrio das contas públicas regionais permitiram negociar novas condições mais vantajosas relativamente às que estavam em vigor, conduzindo a uma redução muito significativa nos encargos financeiros suportados pelo Serviço Regional de Saúde, diz nota do Gacs.

O Governo dos Açores aprovou um aval à empresa pública Saudaçor S.A. no montante de 65 milhões de euros para reestruturação do passivo, sustentado num financiamento através da emissão de obrigações, que teve grande sucesso nos mercados financeiros.

