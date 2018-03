Governo Regional com manual de boas práticas na oferta alimentar em creches

Citada numa nota do Governo Regional, a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, sustenta que o executivo açoriano “está a desenvolver uma iniciativa que visa garantir a qualidade da oferta de refeições neste tipo de respostas sociais”.

À margem de uma visita às obras de construção da creche e centro de atividades de tempos livres do futuro Centro Intergeracional de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, a governante acrescentou que serão disponibilizados “manuais que permitam às instituições garantir e melhorar a qualidade dos serviços que prestam ao nível da alimentação e das refeições”.

O processo passará pela aplicação de um inquérito junto de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias da região com quem o Governo dos Açores tem acordos de colaboração que asseguram o funcionamento de creches e jardins de infância, segundo o executivo.

A obra hoje visitada localiza-se na freguesia de Ponta Garça e foi apoiada pelo Governo Regional dos Açores em mais de dois milhões de euros, dando resposta a mais de uma centena de crianças da freguesia, 50 em creche e 55 no centro de atividades de tempos livres.

“As creches e o ATL que aqui também vai ser instalado são respostas essenciais para as crianças naquilo que corresponde aos primeiros passos que dão no seu desenvolvimento pessoal e social e também como elementos fundamentais no seu processo posterior e no seu caminho na educação formal”, sublinhou Andreia Cardoso.