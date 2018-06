Governo Regional avalia efeitos da seca prolongada na Terceira

As mais lidas

“Tivemos um mês de maio muito difícil, pois praticamente não choveu. Já estamos em meados de junho e apenas choveu nos dias 04 e 05, mas não com a mesma intensidade em todas as ilhas da Região”, referiu, acrescentando que a situação em algumas zonas da ilha é particularmente “complexa”.

Segundo o governante, nas próximas semanas, será feita uma reavaliação da evolução da situação de seca, salientando que, se as condições atuais se agravarem, colocando em causa as sementeiras de milho em algumas zonas da ilha, o executivo “não deixará a lavoura da Terceira numa situação de maior fragilidade”.

“Confirmando-se uma situação de excecionalidade e de gravidade, o Governo Regional não se demitirá das suas responsabilidades”, frisou João Ponte, aquando da inauguração do restaurante da Associação Agrícola da Ilha Terceira no Parque Multissetorial.

Numa nota divulgada hoje pelo executivo açoriano, o secretário regional da Agricultura e Florestas refere que "o Governo dos Açores está a acompanhar e a avaliar, conjuntamente com a Associação Agrícola da Ilha Terceira, os efeitos da seca prolongada que está a atingir o setor agrícola".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok