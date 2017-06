Governo Regional abre candidaturas para apoios à agricultura

O Governo dos Açores abre na segunda-feira mais um período para receção de candidaturas de projetos de investimento no setor agrícola e instalação de jovens agricultores, duas submedidas do Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores PRORURAL+



"O prazo para apresentação das candidaturas a estas duas submedidas decorre até 29 de setembro, estando disponível para este efeito um valor global de 4,8 milhões de euros de despesa pública”, adianta uma nota de imprensa do executivo açoriano.

As candidaturas devem ser feitas através de um formulário próprio, disponível no Portal do PRORURAL +, no endereço eletrónico http://proruralmais.azores.gov.pt.