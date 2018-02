Governo reforma setor público empresarial, é a manchete do Açoriano Oriental.Região irá reduzir a sua participação direta ou indireta em 17 empresas ou associações. A reestruturação do Setor Público Empresarial será iniciada ao longo deste ano e ficará concluída no fim de 2019





Jorge Rita e João Ponte contestam descida do preço do leite, é outro grande destaque, dando conta que a Federação Agrícola e secretário da Agricultura consideram “incompreensível” a descida do preço do leite em um cêntimo pela Insulac.

Açoriano nomeado núncio apostólico; Turismo faz subir preço da avaliação das casas nos Açores; Trinta anos a fazer terços para os romeiros; Cidadãos pedem escola inovadora a deputados; e 20 milhões viram o Azores Airlines Rallye em 2017, são outros títulos de capa