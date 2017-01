Governo reforça intervenção em matéria de educação parental

A Secretaria Regional da Solidariedade Social dos Açores promove até julho um novo ciclo formativo em educação parental, que inclui sessões sobre o programa internacional de educação parental "Incredible Years".



"Este programa, um dos que tem mais provas de eficácia na intervenção com pais de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos, será ministrado por Filomena Gaspar, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade de Coimbra, e dirige-se a profissionais de várias áreas, como assistentes sociais, educadores sociais, educadores de infância, professores e psicólogos, entre outros", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

No total, serão abrangidos 42 técnicos que trabalham nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico.