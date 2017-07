Governo reforça apoios ao artesanato

A Vice-Presidência do Governo dos Açores aumentou a dotação do Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento do Artesanato dos Açores (SIDART), devido ao



Um despacho publicado hoje em Jornal Oficial atribui uma dotação global de cerca de 242 mil euros para apoio a projetos no âmbito do SIDART, inscrito na Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, e que permite a concessão de subsídios não reembolsáveis. Atualmente estão registadas mais de 530 unidades produtivas artesanais nos Açores, o que representa um crescimento de 45% relativamente a 2012, altura em que existiam 359 unidades produtivas artesanais no arquipélago, adianta uma nota do executivo açoriano.