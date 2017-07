Governo reconduz Lubélia Chaves no cargo de Presidente da Ilhas de Valor

O Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, comunicou hoje à Assembleia Legislativa a recondução da gestora Lubélia Chaves na presidência do Conselho de Administração da empresa Ilhas de Valor, S.A..



Esta comunicação do Governo à Assembleia enquadra-se no âmbito da legislação que prevê a audição prévia pelos deputados regionais dos nomes escolhidos pelo Executivo para a presidência de empresas públicas.



Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, Lubélia Chaves frequentou, também, diversos cursos de formação na área da Contratação Pública e da gestão de Recursos Humanos, refere nota do Gacs.



Técnica superior na Câmara Municipal de Vila do Porto desde 2003, desempenhou ainda funções de vogal administrativa do Conselho de Administração do Centro de Saúde de Santa Maria e foi formadora na Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.



Deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores entre 2004 e 2005, assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor, S.A. no início de 2006.