"Governo quer investir 775 milhões em 2017" é a manchete do Açoriano Oriental

A anteproposta do Governo Regional do Plano para 2017 e a reações dos parceiros sociais estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 21 de janeiro de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para o Congresso do PSD/Açores e para a abertura manifestada pelo presidente do partido, Duarte Freitas, quanto a coligações e a candidatos independentes nas eleições autárquicas deste ano

"Tribunal dá 'luz verde' a novo PER do Santa Clara" e "Centro do Leite não pode aceder a apoios" são outros destaques do jornal.