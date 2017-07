Governo promove visita de representantes da Makro Cash & Carry Portugal aos Açores

De acordo com o executivo regional, ao longo de dois dias, os representantes da Makro Cash & Carry vão reunir com 23 empresas nas ilhas Terceira e São Miguel com o objetivo de estreitar relações comerciais.



Esta visita pretende dar a conhecer 'in loco' a origem dos produtos e os métodos de produção e fabrico, com especial relevância para os setores da carne e do peixe fresco, potenciando novas oportunidades de negócio.



A Makro Cash & Carry tem atualmente 10 lojas em todo o país e fornece mais de 300 mil clientes registados.



A deslocação ao arquipélago desta empresa de distribuição grossista dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Executivo no sentido de promover a notoriedade dos produtos regionais, designadamente através da Marca Açores, elevando o patamar da competitividade das empresas na Região.



A estratégia promocional associada a esta marca contribui significativamente para o aumento do consumo interno e externo de produtos regionais, beneficiando transversalmente os setores da produção, indústria e comercialização.