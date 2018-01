Governo promove formação sobre intervenção em casa de acolhimento para crianças e jovens

Uma nota do executivo açoriano adianta que a formação, ministrada em parceria com o Instituto de Segurança Social e a Kairós - Cooperativa de Incubação Iniciativas de Economia Solidária, tem como objetivo dotar os profissionais que vão intervir na nova resposta social de competências teóricas e práticas no domínio do acolhimento especializado de crianças e jovens.

A iniciativa marca o início do percurso formativo dos colaboradores que constituirão a equipa da primeira Casa de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens Especializada dos Açores e esta formação envolve 22 profissionais, integrando técnicos da Kairós e do Instituto da Segurança Social dos Açores.