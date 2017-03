Governo promove colóquio sobre áreas protegidas na promoção do desenvolvimento sustentável

O Governo dos Açores anunciou a realização, a 7 e 8 de março, de um colóquio nas ilhas do Faial e Pico que vai debater as áreas protegidas na promoção do desenvolvimento sustentável.



De acordo com a secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, a iniciativa, através dos Parques Naturais do Faial e do Pico, realiza-se a 7 de março, no Teatro Faialense, na Horta, e no dia seguinte na Câmara Municipal da Madalena, no Pico, e integra-se nas comemorações do 45.º aniversário da classificação da Caldeira do Faial e da Montanha do Pico.

"As Reservas Naturais da Caldeira do Faial e da Montanha do Pico, duas das mais antigas áreas protegidas de Portugal, são locais únicos no mundo, onde a biodiversidade e a geodiversidade vivem em harmonia com o Homem, sendo um motivo de orgulho para todos os açorianos", refere a nota do executivo açoriano, acrescentando que atualmente estas duas zonas, "além de serem elementos estruturantes da paisagem, são pontos de referência para os visitantes das duas ilhas".