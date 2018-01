Governo promove 3.º encontro com a eficiência energética

Os sistemas de incentivo disponíveis a nível nacional e regional para promover a eficiência energética são um dos temas do 3.º Encontro com a Eficiência Energética, que o Governo dos Açores promove no dia 22, em Ponta Delgada.

Segundo a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, a sessão terá lugar no Laboratório Regional de Engenharia Civil, na ilha de São Miguel, e conta com um painel de oradores que vão abordar as oportunidades de financiamento para a promoção da eficiência energética e as linhas de apoio do FAI - Fundo de Apoio à Inovação para a região, entre outras temáticas.

"Este encontro, ao esmiuçar os diversos sistemas de incentivo existentes, a par de sensibilizar para as melhores práticas de eficiência energética, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático, através da partilha de conhecimento por técnicos especializados, pretende incrementar uma política de baixo carbono nos Açores", salienta uma nota do executivo açoriano.